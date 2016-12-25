«الشركة».. أول برنامج اقتصادي برعاية البورصة في التلفزيون المصري

كتبت- إنجي لطفي

يستعد قطاع الأخبار بالتلفزيون المصرى، بالتعاون مع شركة صوت القاهرة للصوتيات و المرئيات لإطلاق أول برنامج اقتصادى من نوعه فى قطاع الأخبار ذو رعاية إعلانية.

البرنامج بعنوان” الشركة”، الذى سيعده و يقدمه الإعلامى محمود يوسف مدير إدارة النشرات الاقتصادية و العائد من فضائية CBC اكسترا يطلق عليه اسم “الشركة “.

و من المقرر أن ينطلق البرنامج منتصف يناير المقبل بشكل يومى و يناقش أداء البورصة اليومى بالإضافة إلى أهم الموضوعات الاقتصادية على الساحة و يحظى البرنامج بدعم من ( البورصة المصرية) و(جمعية الأوراق المالية )و (شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية).

كان الإعلامى محمود يوسف قد حصل على جائزة أفضل اعلامى اقتصادى عامي 2014 و2015 فى تصويت مباشر للمهتمين بالبورصة و سوق المال.