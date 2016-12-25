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«التضامن» تنظم فعاليات للتوعية بحقوق متحدي الإعاقة

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«التضامن» تنظم فعاليات للتوعية بحقوق متحدي الإعاقة «التضامن» تنظم فعاليات للتوعية بحقوق متحدي الإعاقة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور غادة والي

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، الموافق الثالث من ديسمبر من كل عام، سلسلة من الفعاليات خلال شهر ديسمبر بالكامل لتوضيح أنواع الإعاقة، سواء ذهنية وفكرية أو حركية أو بصرية أو سمعية، والتوعية بطرق التعامل مع كل إعاقة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أن أحد أهم أدوار الوزارة هو توفير العدالة الاجتماعية لكل المصريين، ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال توفير الفرص التى تقدم للأشخاص العاديين والمناخ الذي يدعم حقوق جميع فئات الشعب.

وقالت والي – خلال محاضرتها في الجمعية المصرية للقانون الدولي – إن مجلس الوزراء وافق على القانون الذي تقدمت به الوزارة لضمان حقوق ذوي الإعاقة .. مؤكدة أن هى أول الدول التى صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية ذوي الإعاقة، والتى تضم 34 مادة، تهدف إلى تعزيز احترام كرامة ذوي الإعاقة، وموضحة أن القانون الذي تم التقدم به سيتم مناقشته في مجلس النواب استعدادا لإقراره رسميا.

وكشفت والي، عن أن الوزارة وفرت خطا للتدخل السريع لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمتسولين، والرقم هو 01095368111، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن للوزارة 16439، مؤكدة أنه فى حالة تقديم الشكوى يتم التعامل معها بشكل سريع وأيضا التعامل مع المتسولين الذين يعانون من مرض الزهايمر أو النسيان أو الإصابات الذهنية.

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