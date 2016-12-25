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النظام السوري يشن 8 غارات جوية على عدة بلدات

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النظام السوري يشن 8 غارات جوية على عدة بلدات النظام السوري يشن 8 غارات جوية على عدة بلدات

أرشيفية

شنت طائرات النظام السوري 8 غارات جوية على الأقل على عدة بلدات في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، حسبما أفادت مصادر بالمعارضة السورية اليوم الأحد.

ونقلت قناة ( سكاي نيوز) عن المصادر قولها ” شنت طائرات النظام غارات مكثفة استهدفت بلدات في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة “.

وأضافت المصادر أن 8 ضربات على الأقل استهدفت بنش وسراقب وجسر الشغور وهي بلدات رئيسية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا , مشيرين إلى ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى لا سيما في صفوف المدنيين.

وكان الجيش السوري قد أعلن في وقت سابق أن الحملة الرئيسية المقبلة بعد انتصاره في حلب ستستهدف إلحاق الهزيمة بمقاتلي المعارضة في معقلهم بمحافظة إدلب حيث تنضوي جماعات معظمها متشددة تحت لواء تحالف معروف باسم جيش الفتح.

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