بالصور.. غرق طريق وادى القمر غرب الإسكندرية وتعطل الحركة المرورية

الاسكندرية جاكلين منير

شهد طريق وادى القمر غرب الإسكندرية، صباح اليوم، تعطل الحركة المرورية، بسبب غرق الطريق بمياة الأمطار، التى تعرضت لها الإسكندرية، مساء أمس فى إطار موجة الطقس السيئ التى تضرب المحافظة منذ 4 أيام، وقد أدى غرق الطريق وارتفاع منسوب المياة إلى تعطل الحركة المرورية، وإعاقة حركة المارة.

من جانبة أكد اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية، على أنه تم الدفع بسيارات الشفط والمعدات اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة منعا لتراكم أى كميات مياه، وأن المحافظة تعمل بأقصى جهدها لمواجهة أى أزمة لتصريف تراكمات لمياه الأمطار، وأشار إلى أنه مع بدء هطول الأمطار منذ مساء الأربعاء لم تشهد المحافظة أية أزمات مثل العام الماضى، والأمور تسير بشكل جيد وطبيعى.