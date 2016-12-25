العربية لحليج الأقطان تقرر تقسيم الشركة

قالت العربية لحليج الأقطان، إنه تقرر تقسيم الشركة إلى شركتين قاسمة ومنقسمة.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة ، اليوم الأحد، أنها ستتقدم للبورصة المصرية بطلب للموافقة على تعديل بيانات قيد السهم، ومن ثم دعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشة أسباب وأسلوب التقسيم.

وقالت الشركة إنه سيتم نقل جميع الأراضي بما عليها إلى الشركة الجديدة مع مبلغ 8.9 مليون جنيه لدعم الشركة المنقسمة تحت اسم العربية لإدارة وتطوير الأصول.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تعديل القيمة الاسمية للسهم بين الشركتين حسب الأصول المنقولة، بحيث يكون كل مساهم في الشركة القديمة يمتلك نفس عدد الأسهم في الشركة الجديدة.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.3 مليار جنيه، موزعاً على 264.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

وانخفضت خسائر الشركة بنسبة 31% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وبلغ صافي الخسارة 2.96 مليون جنيه.