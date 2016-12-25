أخبار عاجلة

محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب -
بالصور.. تشييع جنازة رئيس مباحث الغنايم بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

لليوم الثاني.. استمرار اغلاق بوغازي الاسكندرية والدخيلة بسبب الطقس

Google+ Print
لليوم الثاني.. استمرار اغلاق بوغازي الاسكندرية والدخيلة بسبب الطقس لليوم الثاني.. استمرار اغلاق بوغازي الاسكندرية والدخيلة بسبب الطقس

أرشيفية

تعرضت الإسكندرية منذ الساعات الاولي من صباح اليوم الاحد، لامطار غزيرة وموجة من البرق والرعد مما اثر علي حركة سير المشاه والسيارات وذهاب الموظفين لاعمالهم والطلبة لمدارسهم واستمر اغلاق بوغازي الاسكندرية والدخيلة امام حركة الملاحة لليوم الثاني علي التوالي.

وأوضح المتحدث باسم هيئة ميناء الاسكندرية رضا الغندور، انه تقرر اغلاق البوغازين نظرا لزياة سرعة الرياح وارتفاعات الامواج، وحرصا علي عدم اصطدام السفن والبواخر ببعضها وسلامة الملاحة البحرية.

وأعلنت محافظة الاسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي حالة الطوارئ لازالة المياه التي تراكمت ببعض الشوارع والميادين واسفل الكبارى وتسهيل مرور المواطنين، فيما عززت مديرية أمن الاسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر، أن الاسكندرية تتعرض لحالة من الطقس السيئ وسقوط الامطار من الخميس الماضي وذلك مع هبوب نوة “انواء الفيضة الصغري” وهي نوة ممطرة وتستمر لمدة 5 ايام تصاحبها رياح شمالية غربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا