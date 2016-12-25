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الأرصاد: طقس شتوى بارد حتى نهاية الأسبوع وأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية

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الأرصاد: طقس شتوى بارد حتى نهاية الأسبوع وأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية الأرصاد: طقس شتوى بارد حتى نهاية الأسبوع وأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية

>كتب محمد محسوب

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس حتى نهاية الأسبوع الجارى سيكون شتوى بارد شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

 

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع، أن سقوط الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية مستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، حيث ستسقط الأمطار ما بين المتوسطة وخفيفة الشدة المتفرقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وتمتد حتى شمال الصعيد.

 

وحذر عبد العال، من الشبورة المائية فى الصباح وخاصة بعد سقوط الأمطار، مؤكدا أنها ستكون كثيفة وخاصة المناطق المجاورة للمزروعات أو المسطحات المائية، مضيفا أن الهيئة ستقوم بإبلاغ مجلس الوزراء وكافة الوزارات المعنية أولا بأول بآخر التوقعات بالنسبة للأحوال الجوية، كما تبلغ كافة المحافظات أيضا لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار محذرا المحافظات المعنية بسوء حالة الطقس.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

 

الصغرى العظمى

القاهرة 09 17

الأسكندرية 10 16

مطروح 09 16

بورسعيد 10 16

دمياط 10 17

بلطيم 11 16

الإسماعيلية 07 17

السويس 07 18

العريش 7 18

نخل 4 14

طابا 6 15

الطور 16 18

مرسى علم 14 19

الغردقة 14 19

شرم الشيخ 16 19

رفح 6 17

كاترين 6 15

سيوة 7 16

المنيا 8 15

الفيوم 8 17

رأس سدر 11 15

أبوسمبل 13 18

وسط الدلتا 10 17

أسيوط 7 16

سوهاج 8 17

الأقصر 12 18

أسوان 13 18

شلاتين 16 22

حلايب 17 21

الوادى الجديد 11 18

قنا 11 18

نويبع 12 16

السلوم 7 16

 


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