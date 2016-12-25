بدء انتخابات المجالس المحلية بسلطنة عمان

مسقط أ ش أ

بدأ الناخبون العمانيون الإدلاء باصواتهم فى كافة محافظات السلطنة اليوم الأحد لاختيار أعضاء المجالس البلدية لأربع سنوات قادمة فى إطار النهج الديموقراطى التدريجى الذى تتبعه السلطنة.

وتجرى الانتخابات فى جميع ولايات السلطنة، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين فى السجل الانتخابى 623 ألفا و224 ناخبا وناخبة من بينهم 333 ألفا و733 ناخبا و289 ألفا و491 ناخبة ، فيما بلغ عدد المرشحين 731 مرشحا ومرشحة منهم 708 مرشحين و23 مرشحة وسيجرى التصويت لاختيار 202 مرشح ومرشحة للتمثيل فى المجالس البلدية.

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 107 مراكز من بينها 18 مركزا مخصصة للذكور، و18 مركزا أخرى مخصصة للإناث بالإضافة إلى 71 مركزا مشتركًا للذكور والإناث، ويبلغ عدد المجالس البلدية فى كافة محافظات السلطنة 11 مجلسا بلديا بواقع مجلس بلدى واحد فى كل محافظة.

يذكر أن سلطنة عمان أجرت انتخابات مجلس الشورى فى العام الماضى، وأول مجلس بلدى فى السلطنة أنشئ فى مدينة مسقط عام 1939.