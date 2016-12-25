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"حمودي" يؤجل التوقيع للأهلي بسبب "دولارات" السعودية

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"حمودي" يؤجل التوقيع للأهلي بسبب "دولارات" السعودية "حمودي" يؤجل التوقيع للأهلي بسبب "دولارات" السعودية

>كتب رمضان حسن

قرر أحمد حمودى صانع ألعاب فريق الباطن السعودى تأجيل التوقيع للأهلى بناءً على رغبة اللاعب الذى كشف عن تلقيه عروضًا من بعض أندية المقدمة بالدورى السعودى للتعاقد معه فور انتهاء عقده مع فريقه الحالى بنهاية الموسم الكروى الجارى ما يتطلب منه التريث فى اختيار وجهته المقبلة سواء بالاستمرار فى الاحتراف الخارجى أو العودة لمصر.

 

وسبق أن أعلن مسئولو قطاع الكرة بالأهلى والجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة حسام البدرى عن أن حمودى من أبرز المرشحين للانضمام للقلعة الحمراء فى الفترة المقبلة دون تحديد موعد لارتداء قميص النادى وهو ما جعل الشائعات تتردد يوميًا حول قدوم اللاعب للجزيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل قبل أن يؤجل اللاعب الذى سبق له اللعب مع الزمالك وبازل السويسرى التوقيع انتظارًا لتلقى عروضًا بمقابل مالى كبير من .

 

من جانبه، أكد يحيى على وكيل أعمال حمودى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن صانع الألعاب الشاب لا يُمانع الانتقال للأهلى والعودة لمصر مع نهاية الموسم فى حالة قيام النادى الأحمر بتقديم عرض رسمى وليس من خلال المفاوضات الشفهية.

 

وأضاف حمودى أنه يشعر براحة تامة فى الدورى السعودى بعد أن دخل فى الأجواء سريعًا مع فريق الباطن وأصبح أحد عناصره الأساسية ما يجعل استمراره فى الدورى السعودى سواء مع ناديه الحالى أو الانتقال لأى فريق أخر وارد وبقوة".

 


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