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سعر الذهب اليوم الأحد 25/12/2016

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سعر الذهب اليوم الأحد 25/12/2016 سعر الذهب اليوم الأحد 25/12/2016

بمتابعة اليوم فى بعد حالة التذبذب الكبيرة الذى شهدها سوق المعادن الصفراء فى مصر نجد استقراره فى محلات الصاغة بعد الانخفاض الذى كان عليه خلال الأسبوع الماضي وعلى الرغم من مواصلة اليوم فى الارتفاع بشكل ملحوظ بل ومخيف من الارتفاع المستمر إلا ان لم يتأثر سوق الذهب بهذا الارتفاع واتجاه على غير العادة الى الانخفاض نظرا لانخفاض سعر الذهب فى السوق العالمى والبورصة العالمية .

ارتباط سعر الذهب بالدولار الأمريكى :

وحسب ما جاء من خبراء الاقتصاد حول الارتباط الكبير الذى يربط الذهب فى مصر بالدولار الامريكى فهو مرتبط ارتباطا كليا ولهذا نجد ان سعر الذهب فى أعلى مستوياته مع ارتفاع سعر الدولار امام ايضا العملة المصرية الجنيه المصرى سواء فى الصعود او الهبوط ولكن نجد بعض الفروق الطفيفة بعض الشيء بين ارتباط الذهب بالبورصة العالمية عنه عن سعر الدولار اليوم .

سعر الذهب خلال الأيام الماضية :

وعن تقرير سعر الذهب خلال الفترة الماضية مقارنتا بالسعر فى الوقت الحالي فنجد تراجع سعر الذهب فى الوقت احالى فى الاسواق بواقع اثنى عشر جنيه مصرى عن السعر فى الأيام الماضية وذلك بعد التعديلات التى ادخلها محافظ البنك المركزى طارق عامر والتى اثرت عليه وايضا الحوادث العالمية والتي أثرت على البورصة العالمية .

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رئيس قسم الأخبار

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