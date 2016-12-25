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ضبط مسجل خطر بحوزته بندقية خرطوش وهارب من 7 قضايا بالفيوم

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ضبط مسجل خطر بحوزته بندقية خرطوش وهارب من 7 قضايا بالفيوم ضبط مسجل خطر بحوزته بندقية خرطوش وهارب من 7 قضايا بالفيوم

>الفيوم - رباب الجالى

تمكنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، من ضبط عامل، من منطقة أبو جنشو، بمركز أبشواى، مسجل خطر، متهم فى 8 قضايا، ومحكوم عليه فى 7 قضايا أخرى، وبحوزته بندقية خرطوش، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

وكان اللواء قاسم حسين مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواى، بتمكن حملة أمنية، من ضبط "قطب.ر.م-29 سنة"، عامل، ومقيم بمنطقة أبو جنشو، بمركز أبشواى، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12، وتبين أنه مسجل خطر سرقة بالإكراه، وسبق اتهامه فى 8 قضايا سرقة بالإكراه، ومخدرات، وجريمة أحداث، وسلاح بدون ترخيص، ومحكوم عليه، هارب فى 7 قضايا سلاح، وتبديد. حرر محضر بضبطه، رقم 3 أحوال مركز أبشواى، وأحيل إلى نيابة أبشواى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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