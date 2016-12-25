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ضبط أحد المتهمين بإصابة لواء شرطة بالمعاش بالقرب من مزرعته فى الشرقية

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ضبط أحد المتهمين بإصابة لواء شرطة بالمعاش بالقرب من مزرعته فى الشرقية ضبط أحد المتهمين بإصابة لواء شرطة بالمعاش بالقرب من مزرعته فى الشرقية

>الشرقية - فتحية الديب

تمكن ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، منذ قليل، من ضبط أحد المتهمين بإصابة لواء شرطة بالمعاش بدائرة المركز، وجارى ملاحقة 2 من الجناة وتم نقل لواء الشرطة لمستشفى التيسر لتلقى العلاج، وتولت النيابة العامة التحقيقات برئاسة المستشار إسلام حشيش رئيس نيابة منيا القمح، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد أنه أثناء توجه "كمال حجاب" لواء شرطة بالمعاش إلى مزرعته الخاصة بناحية منيا القمح، شاهد أحد بعض الأشخاص "يثبتون" شخصًا ما لسرقته، فقام بإطلاق النيران عليهم فتبادلوا معه النيران مما أسفر عن إصابته بطلق نارى وتمكن من إصابة أحد الجناة الذين لاذوا بالفرار، وتوجهت قوة من مباحث منيا القمح وتمكنت من ضبط أحد الجناة وجار ملاحقة 2 آخرين وضبطهما. وتبين أن حالة ضابط الشرطة مستقرة.


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