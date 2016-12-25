سعد الشثري يكرم 43 طالباً وطالبة في الدورة الرابعة لجائزة حريملاء للتفوق

على شرف معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي أقيمت جائزة حريملاء للتفوق حفلها في دورتها الرابعة لعام 1437 في قصر الاحتفالات بحريملاء وذلك مساء يوم الجمعة بحضور محافظ حريملاء المكلف الأستاذ عبدالله المديميغ وعدد كبير من رجال العلم وأولياء الأمور للمتفوقين والمتفوقات والذين بلغ عددهم 43 متفوقا ومتفوقة على مستوى الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والثانوية العامة بمحافظة حريملاء والمراكز التابعة لها.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم للطالب عبدالعزيز بن محمد العيدان، ثم كلمة اللجنة المنظمة ألقاها الدكتور حسن بن عبدالعزيز الداود؛ والتي ألقى فيها الضوء على هذه الجائزة وكانت بحضور الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي الشريف وفي ودورتها الثانية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية السابق ثم في دورتها الثالثة رعاها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أمين الهيئة العامة للسياحة والآثار وذكر ما لهذه الجائزة من تأثير في التنافس والتفوق بين أبناء وبنات المحافظة بعد ذلك أقيم عرض مرئي يحكي قصة الجائزة منذ نشأتها في المحافظة وحتى هذا العام بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الفائز بدرجة الماجستير عبدالله بن ناصر المشعل والتي توجه فيها بالشكر والعرفان للجنة الأهلية وأعضاء اللجنة المشرفة على هذا الاحتفال على ما بذلوا ويبذلون في سبيل رفعة هذه المحافظة علمياً ودفع المناسبة نحو التفوق العلمي داعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعاً بعد ذلك قام معالي الشيخ الشثري يرافقه الأستاذ علي الشدي ومحافظ حريملاء المكلف بتكريم الفائزين في درجة الدكتوراه وحصولهم على دروع تذكارية ومبلغ 15 ألف ريال، والماجستير وحصولهم على دروع تذكارية ومبلغ 10 آلاف ريال، والبكالوريوس وحصولهم على دروع تذكارية ومبلغ 5 آلاف، والثانوية العامة وحصولهم على دروع تذكارية 3 آلاف ريال. بعدها ألقى راعي الحفل الدكتور سعد الشثري كلمة أبان فيها ما لهذه البلاد من تعاون وتكاتف كان له الأثر ولله الحمد فيما تشهده المملكة في المستوى الأمني والتعليمي واختتم كلمته بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يوفق حكومتنا وولاة أمرنا لما فيه الخير كما قدم شكره لأعضاء هيئة الجائزة داعياً لهم بالتوفيق وفي نهاية الحفل ألتقطت الصور التذكارية للفائزين مع معاليه وأعضاء هيئة الجائزة، كما قدم الأستاذ علي الشدي رئيس هيئة الجائزة درعاً تذكارياً لمعالي الدكتور الشثري بهذه المناسبة بعدها تناول الجميع طعام العشاء المعد لهم بهذه المناسبة.

الداعمون والحضور للجائزة إبراهيم وسلمان بن سعيدان ود. عبدالله المشعل