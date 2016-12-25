"مستقبل وطن" بالبحيرة: انسحابنا من مؤتمر الشباب بسبب التمييز بين الأحزاب

البحيرة - ناصرجودة وجمال ابو الفضل

أكد حزب مستقبل وطن بالبحيرة على أن انسحابه من مؤتمر الشباب الذى عقد بمجمع دمنهور الثقافى، قد جاء لعدم المساواة والتمييز بين الأحزاب والبعد عن التمثيل الحقيقى للشباب لعرض آرائه وتجاربه، وتوجيه الجلسات بناء على العلاقات الشخصية.

وأضاف الحزب فى بيان له أن محافظ البحيرة قد أخل باتفاقه التحضيرى عن عدم تواجد أى ممثلى للأحزاب بالمنصة الرئيسية أو المحاضرة بالورش المصاحبة؛ وتم تصدير المؤتمر لصورة بأنه مؤتمر عام لأحد الأحزاب الموجودة بالمحافظة لعرض تجاربه الخاصة ومشاريعه للشباب، وأوضح حزب مستقبل وطن أن عدم دعوة بعض الأحزاب السياسية الموجودة بالمحافظة للمؤتمر قد أثار علامة استفهام خاصة بذلك. كما تم توجيه المؤتمر فى اتجاه معين ولمصالح محددة، ويظهر ذلك فى نهاية المؤتمر بتكريم قيادات أحزاب بعينها لاعتبارات خاصة.