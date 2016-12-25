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القبض على وافدين أحيوا حفلاً مختلطاً

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تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة من ضبط عددٍ من الوافدين من جنسية عربية بعد ظهورهم في حفل مختلط رجالاً ونساءً، وتم انتشار المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لا يزال العمل جاريًا على إحضار بقية المشاركين.

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأنه: “إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول الذي تظهر فيه مجموعة من النساء والرجال في حفل مختلط في مدينة جدة، وعلى ضوء ذلك عمدت شرطة المحافظة على تكوين فريق عمل أمني لتحليل محتوى الفيديو لتحديد مكان التصوير وهوية الأشخاص المشاركين.

وأسفرت جهود شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة عن تحديد مكان الحفل وهوية المشاركين، حيث تم ضبط عدد منهم (وافدون من جنسية عربية)، وإحالتهم لفرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمحافظة بحكم الاختصاص، وجار العمل على إحضار بقية المشاركين.

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