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شرطة جدة تكشف غموض مقتل مواطن

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شرطة جدة تكشف غموض مقتل مواطن شرطة جدة تكشف غموض مقتل مواطن

العقيد عاطي القرشي

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن مركز النزلتين بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغ مواطن يدَّعي تغيب  شقيقه البالغ من العمر ٤٤ سنة, وتم التعامل مع البلاغ بتشكيل فريق عمل من الضبط الجنائي والبحث الجنائي نظرًا للغموض وراء اختفائه. وتمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي  بعون من الله وتوفيقه ومن خلال ما وفرته الدولة أعزها الله من إمكانات فنية وبشرية مدربة من فك غموض تلك الحادثة، حيث  اشارت التحريات الجنائية الى  وجود خلاف سابق  للمتغيب مع  شخص من جنسية عربية ، تم ضبطة  ومواجهته بما توفر لديهم  من معلومات  لكونه عمد إلى إخفاء جريمته  حيث أقر  بإطلاق النار على صَدْرَ المتغيب من مسدس مما أدى الى وفاته  وقام  بعد ذلك بدفنه داخل استراحته ، وارشد على موقع الجثه  حيث تم  استخراجها من قبل الجهات المختصة وحفظت بثلاجة المستشفى  لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها، وتم إيقاف المتهم بعد سماع أقواله  تمهيدا لإحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام بحكم الاختصاص.

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