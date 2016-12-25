أخبار عاجلة

محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب -
بالصور.. تشييع جنازة رئيس مباحث الغنايم بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ترحيب عربي بالقرار (2334) والمملكة: نأمل بأن يسهم بإحياء عملية السلام

Google+ Print
ترحيب عربي بالقرار (2334) والمملكة: نأمل بأن يسهم بإحياء عملية السلام ترحيب عربي بالقرار (2334) والمملكة: نأمل بأن يسهم بإحياء عملية السلام

ثمن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية تبني مجلس الأمن للقرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح المصدر أن هذا القرار يؤكد بما لا يقبل الشك على عدم مشروعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وعبر المصدر عن أمل المملكة بأن يسهم هذا القرار في إحياء عملية السلام في المنطقة، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ومبادرة السلام العربية، المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. ورحب الفلسطينيون والدول العربية بقرار مجلس الامن في حين رفضته اسرائيل معلنة انها لن تمتثل له. واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة القرار 2334 "صفعة كبيرة للسياسة الاسرائيلية وادانة باجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين". وقال امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لفرانس برس ان "يوم 23 ديسمبر هو يوم تاريخي وهو انتصار للشرعية الدولية والقانون الدولي". ورحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط السبت بالقرار مؤكدا انه يجسد "تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية