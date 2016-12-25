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طلاب مدينة الروضة بدمياط يشكون عدم وجود مواصلات تنقلهم للجامعة

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طلاب مدينة الروضة بدمياط يشكون عدم وجود مواصلات تنقلهم للجامعة طلاب مدينة الروضة بدمياط يشكون عدم وجود مواصلات تنقلهم للجامعة

أكد محمد عجم رئيس مدينة الروضة بمحافظة دمياط لـ"اليوم السابع" أنه لا يوجد خط سير رسمى بين مدينة الروضة ومدينة دمياط الجديدة وتقوم إدارة مواقف الروضة بتحميل بعض سيارات موقف الروضة بدمياط، لتوصيل الطلاب إلى مدينة دمياط الجديدة من الساعة السابعة صباحا، موضحا أن تلك السيارات تم منحها ترخيص بالتحميل لمدينة دمياط الجديدة، والوحدة المحلية بمدينة الروضة ليست جهة اختصاص لمنح خطوط السير.

وكان عدد من  طلاب جامعة دمياط من أبناء مدينة الروضة مركز فارسكور بمحافظة دمياط قد اشتكوا من عدم وجود سيارات تقلهم إلى كلياتهم بمدينة دمياط الجديدة .

وناشد الطلاب الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بترخيص خط الروضة - دمياط الجديدة لكى يتمكن الطلاب من الذهاب لكلياتهم فى سيارة "مواصلة واحدة" بدلا من الذهاب إلى مدينة فارسكور ثم استقلال سيارات فارسكور- دمياط الجديدة.

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