بالصور.. الإماراتى إبراهيم بهزاد يدعم السياحة المصرية من خان الخليلى

كتب محمد تهامى زكى

مازال المغرد الإماراتى إبراهيم بهزاد، يواصل هوايته فى تنشيط السياحة المصرية عبر تويتر ودعم بلده الثانى مصر وإبراز مواطن الجمال والسحر فى معالمها.

إبراهيم بهزاد يزور مصر حاليًا، ونشر عبر حسابه على تويتر مجموعة صور خلال تجوله على كورنيش النيل الساحر وأيضًا فى سوق خان الخليلى ومقاهى الحسين، متمنيًا لمصر أن يحفظها الله ويديم عليها الأمن والأمان، مؤكدًا أنه يعيش أجواءً جميلة فى القاهرة.

دعم بهزاد للسياحة وعشقه لمصر، جعل رواد تويتر يشيدون به وبمواقفه النبيلة تجاه أم الدنيا، حيث قالت زينب: "الله يسعد قلبك على قدر ما بتسعدنا بتغريداتك لدعم مصر اللى بتسعدنا دائماً"، وقال طارق العربى: "خليك فى مصر أطول وقت ممكن نحن مستمتعون معك فى رحلتك فأنت خير الداعمين للسياحة المصرية".

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