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الكعبي:عام الخير يعزز ثقافة العطاء والتعايش الإنساني

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الكعبي:عام الخير يعزز ثقافة العطاء والتعايش الإنساني الكعبي:عام الخير يعزز ثقافة العطاء والتعايش الإنساني

اشار العميد محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة إلى أن اعلان عام 2017 في دولة الإمارات ليكون شعاره «عام الخير» امر يعزز من ثقافة العطاء وبذل الخير في مختلف مناحي الحياة وكافة قطاعات المجتمع.

فالخير ومد يد العون زرع بداخل ابناء وبنات الإمارات وتربوا على قيمه العالية، من المغفور له بإذن الله مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها زايد الخير طيب الله ثراه، الذي غرس في الشعب حب الخير ومبادئ العطاء، لتنعكس مآثره الإيجابية في مساعدات اجتماعية وانسانية ومجتمعية تركت بصمتها الواضحة في سجل الوطن وخدمته بكل تفان وحب وعطاء.

واطلاق عام الخير يدعم المسيرة الخيرة لدولة الإمارات وابنائها المعطائين الذين نجحوا في انجاز اعمال المجتمع ومسؤولياته التنموية لنحصد المزيد من الازدهار والتألق العالمي.

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