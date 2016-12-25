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عطاء بلا حدود

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عطاء بلا حدود عطاء بلا حدود

أكد عبد العزيز البناي رئيس مجلس إدارة مجموعة اكسيوم ورئيس مجلس إدارة دار التكافل، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن العام 2017 سيكون عام الخير، تواكب الروح المعطاءة لشعب الإمارات، فالدولة في تجربتها تقدم نموذجاً يلاقي احتراماً عالياً في الأوساط العالمية.

وليس أدل على صحة هذا القول من كونها حصلت على المرتبة الأولى عالمياً في مجال التعايش السلمي بين الجنسيات لاحتضانها مئتي جنسية على أرضها.

وأشار إلى أن تلك المبادرات التي يطلقها قيادات الدولة من حين إلى آخر وتترجم من قبل حكومتنا وشعبنا لتكون قولاً وفعلاً، تؤكد للعالم أجمع أهمية ثقافة العطاء والتعايش.

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