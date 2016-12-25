أخبار عاجلة

محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب -
بالصور.. تشييع جنازة رئيس مباحث الغنايم بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

العوبد: المسؤولية المجتمعية وليدة متطلبات التنمية

Google+ Print
العوبد: المسؤولية المجتمعية وليدة متطلبات التنمية العوبد: المسؤولية المجتمعية وليدة متطلبات التنمية

رحبت سحر أحمد العوبد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتطوع بإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عاماً للخير، مؤكدة أن المسؤولية المجتمعية وليدة لمتطلبات التنمية المستدامة والشراكة في التنمية الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص، لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بهدف إيجاد ودعم برامج اجتماعية واقتصادية وثقافية مستدامة مستقاة من الاحتياجات والأولويات الوطنية، ونحن في دولة الإمارات ترعرعنا على الخير والعطاء.

بارقة أمل

وأوضحت العوبد أن إعلان عام 2017 عام الخير هو بارقة أمل لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم مفهوم المسؤولية المجتمعية بشكلها الصحيح، فهي التزام وليست مفهوماً فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية