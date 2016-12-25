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رغبة في العطاء

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رغبة في العطاء رغبة في العطاء

قال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة أبوظبي إن عام الخير الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هو مبادرة إيجابية لدولة الإمارات مثل مبادراتها الأخرى العديدة محلياً ودولياً تستهدف تحقيق الخير للإمارات ودول العالم أجمع، منوهاً إلى أن المبادرة الجديدة حثت القطاع الخاص على المزيد من العطاء خاصة أن تعده شريكاً في عمليات البناء والتنمية.

وأشار إلى أنه لا بد من توفير آليات تستفيد من القطاع الخاص الذي تتوفر لديه الرغبة القوية، وهنا يأتي دور المبادرات الحكومية مثل مبادرة عام الخير.

ولفت إلى أن دولة الإمارات تضم عمالاً ومهنيين من أكثر من 200 جنسية ولكل أبناء جنسية ابتكارات يجب الاستفادة منها.

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