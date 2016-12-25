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بالصور.. أمطار رعدية غزيرة تضرب مطروح.. وجهود لإزالة تجمع المياه

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بالصور.. أمطار رعدية غزيرة تضرب مطروح.. وجهود لإزالة تجمع المياه بالصور.. أمطار رعدية غزيرة تضرب مطروح.. وجهود لإزالة تجمع المياه

>مطروح – حسن مشالى

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالى، خلال فترة المساء، سقوط الأمطار الرعدية الغزيرة بشكل متقطع، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، وتراجعت على إثر ذلك حركة المواطنين فى الشوارع بشكل كبير.

 

وتشهد مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، سقوطا للأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والرعد، مما يتسبب فى تجمع كميات من المياه فى بعض المناطق، التى لا يوجد بها شنايش صرف، ويتم إزالة المياه من هذه المناطق بسيارات الكسح التابعة لشركة المياه والصرف الصحى.

 

 وأثرت الأمطار وانخفاض درجات الحرارة على حركة تنقلات المواطنين فى الشوارع، كما تأثرت حركة السيارات والسفر على الطرق السريعة وتراجعت عن معدلاتها الطبيعية، كما تراجع تواجد المواطنين بالشوارع وفضلوا عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.

 

على جانب آخر تعمل الأجهزة المعنية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، على إزالة تجمعات مياه الأمطار، من الشوارع والمناطق الرئيسية أولا بأول.

 

كما لم تتلق غرفة عمليات المحافظة أى بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار والتقلبات الجوية.

 

 

 


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