زوجة "عادل رجائى": سأنحر الذبائح لأوزعها ابتهاجًا بالقصاص من قتلة الشهيد

كتب محمد السيد

قالت الكاتبة سامية زين العابدين، زوجة الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائى، قائد الفرقة التاسعة مدرعة بالقوات المسلحة، إنها فى قمة سعادتها الآن بعد إعلان وزارة الداخلية مقتل منفذى حادث اغتيال الشهيد، مضيفة: "خبر أسعدنى بكل ما تعنيه الكلمة".

وأضافت زين العابدين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنها أكدت للرئيس السيسى الأسبوع الماضى أنه لم يكن لديها شك فى أن الدولة ستأخذ حق زوجها، موجة الشكر لكل الأجهزة الأمنية، والرئيس السيسى الذى يعمل من أجل الوطن.

وتابعت سامية زين العابدين قائلة: "كل رجال الأعمال الذين يتعاونون مع الإخوان وضد البلد والتجار الذين يرفعون الأسعار فى نظرى لا يقلوا عن القتلة، لأنهم يقتلوا الشعب المصرى ولابد أن نتصدى لكل من يحاول أن يدمر البلد سواء اقتصاديًا أو بدعمه للإرهاب"، مشدده على ضرورة أن يعى الشعب المصرى أن البلد فى حالة حرب تقودها عدة دول ضد مصر.

وشددت سامية زين العابدين، على أن مصر لن تركع وأن دم كل شهيد يسقط فى أرضنا يقوى الدولة المصرية ويكون عمودًا فى دهرها، متابعة: "بلدنا ستنتصر وإحنا هننتصر فى النهاية، رغم ما تفعله كل أجهزة الاستخبارات سواء فى إسرائيل أو أمريكا أو تركيا أو دويلة قطر.. سننتصر عليهم"، مضيفة أن الكيان الصهيونى هو الذى أنشأ قناة الجزيرة، متابعة: لاننتظر من قناة أنشأها العدو الصهيونى إلا أن تكون أبواقًا للماسونية الصهيونية".

واختتمت الكاتبة سامية زين العابدين حديثها برسالة وجهتها لروح زوجها الشهيد قائلة: "أما روح زوجى فأقول لها فلتهدأ وأنت فى جنة الخلد، فقد قام زملاؤك بأخذ ثأرك، انعم فى جنة الخلد فقد جاء حقك، اليوم سأتقبل العزاء ولكن ليس عزاء بل عرس زوجى، وسأنحر الذبائح لأوزعها على الأرامل والأيتام ابتهاجًا بيوم قتل من قتل زوجى، اليوم سأقيم فرحًا لأنى أخذت الثار، الحمد لله".

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن مقتل منفذى حادث اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائى، والهجوم على كمين العجيزى بمحافظة المنوفية والسابق إعلان ما يسمى بـ"لواء الثورة" التابع لتنظيم الإخوان الإرهابى مسئوليته عنهما.

وأكدت وزارة الداخلية، فى بيان لها، تمكن فريق البحث الأمنى من تحديد مرتكبى الحادثين، وفق خطة اعتمدت أبرز بنودها على تتبع وملاحقة الهاربين من عناصر الحراك المسلح الإخوانى.