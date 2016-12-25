حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الأحد 25 ديسمبر 2016.. يوم مثالى على الصعى المهنى لأبراج الجوزاء والميزان

نقدم توقعات الأبراج وحظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية ليوم الأحد 25 ديسمبر 2016 على الأصعدة المهنية والصحية والعاطفية، وهو اليوم الذى يكون مثاليًا على الصعيد المهنى لمواليد الجوزاء والميزان، ومرتبك على الصعيد العاطفى للكثير من الأبراج.

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحقق نجاحًا كبيرًا فى العمل

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

الأفكار الجديدة والمبتكرة التى اقترحتها تبدأ تؤتى ثمارها، وتحقق نجاحات كبيرة فى الاعمال التجارية، لذلك هذا هو أفضل وقت لأن تبدأ عملاً جديدًا حيث تحصل على التمويل الكافى فى عملك الجديد.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

الفوز فى الجدال يختلف كثيرًا عن الفوز بقلب شخص تحبه فقد يكون لديك موهبة فى إثبات وجهة نظرك فى العمل مثلا ولكن هذا لا يحدث بالأمر نفسه فى العلاقة العاطفية حيث يشعر شريك حياتك أن تقصيه.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

أنت فى مزاج حيوى ونشط اليوم وحتى الآلام والأوجاع الخفيفة التى كنت تعانيها فى الأيام الأخيرة تختفى وتتخلص أخيرًا من مزاجك المتقلب والانفعال السريع وتشعر بموجة من الطاقة الإيجابية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

شخص ما يحاول طوال الوقت أن يثبت ولائه لك، ويساعدك ويدعمك وستنشأ أمامك فرص للتعبير عن تقديرك له لتعزيز علاقتك به.

حظك اليوم برج السرطان الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى

عليكى اليوم بالاستماع إلى شريك حياتك، وكن لبقا ودبلوماسيا، عاطفيا و تحتاج إلى إلقاء نظرة عملية للغاية فى ما يدفع عاطفتك الخاصة بك.

برج السرطان على الصعيد المهنى..

حياتك المهنية تحتاج إلى بعض التخطيط، الأمور فى الفترة الأخيرة تسير بشكل غير مرضى لك نماما، ولن تقدر على تحقيق ما تريد طالما أنت غير قادر على متابعة الأمور الخاصة بعملك بشكل صحيح.

برج السرطان على الصعيد الصحى..

اليوم تحتاج لزيارة الطبيب الخاص بك والابتعاد عن الانظمة السيئة فى التغذية الغير مثاليه، وتزال لديك الفرصة فى التغير هناك الكثير من الحلول التى يمكنك أن تقوم بها من أجل علاج المشكلة.

توقعات علماء الفلك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما هى عليه ألان، ولكن حاول أن تستمع بها، وتقضى مع عائلتك أطول وقت كما كنت تفعل فى الماضى.

حظك اليوم برج الميزان الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك الاستعداد للتسامح مع الآخرين

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني:

الوقت جيد بالنسبة للذين يكسبون قوت يومهم من الوظائف الإبداعية، حيث تلقى أفكارهم التقدير اليوم ومن المرجح أن تشهد حياتهم المهنية تقدمًا كبيرًا خاصة بالنسبة للفنانين والموسيقيين والكتاب والمصورين أما الأشخاص الذين يعملون فى وظائف أخرى فإن الوقت مناسب بالنسبة لهم لطرح عدد قليل من الأفكار خارج الصندوق.

برج الميزان على الصعيد العاطفي:

اليوم فرصة مناسبة لمنح الشريك المساحة للحديث بشفافية ووضوح عن ما يشعر به وتصوره للعلاقة، وهذا هو أفضل وقت لإصلاح الصداقات الخاصة بك ويوم مثالى أيضًا للتسامح مع الآخرين.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

اليوم هو يومك على الصعيد الصحى، حيث تحظى بالتقدير فى مكان العمل وبين الأصدقاء فقط احرص على عدم اهمال حاجات جسدك الاساسية وان تتناول الطعام فى الوقت المناسب.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

من المتوقع أن تعيش تجربة مثيرة اليوم وتحصل على دافع للعمل من أجل تحقيق السلام فى محيطك المهنى والاجتماعى وانت على استعداد كبير لهضم الحقيقة واستيعابها.

حظك اليوم برج الجدى الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدى على الصعيد المهنى..

اليوم بداية جديده لتغيير الطرق العمل فى المشروعات التى تم تأجيلها منذ فترة طويلة، وعليك أن اتخاذ القرارات الإدارية حاسمه.

برج الجدى على الصعيد العاطفى..

اليوم هو أفضل هول ليس الافضل التعامل مع بعض الأشخاص الذين يحاولون استفزازك بطرق متعددة، فعليك التحكم فى أعصابك وتعرف متى تتحدث، وسيساعدك ذلك اليوم فى اتخاذ عدد من القرارات.

على الصعيد الصحى..

لقد قمت مؤخر بالاهتمام بصحتك وسيكون فى بعض التتغيرات فى حياتك نحو الافضل ، فعليك الاستمرار فى هذا الأسلوب .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن بداية جديده لتغيير طرق العمل فى المشروعات التى تم تأجيلها منذ فترة طويلة، التى يمكن أن تسير أعمالها بمرونة وصلابة فى نفس الوقت.

حظك اليوم برج الأسد الأحد 25 /12/2016.. اختبارات مهنية هامة فى انتظارك

على الصعيد المهنى..

تستطيع أن تعبر من الاختبارات المهنية اليوم، إن اعدت النظر فى الأخطاء السابقة التى جعلت منك شخص غير قادر على تحقيق النجاحات فى ظل الأجواء الإيجابية التى تسيطر على المحيط المهنى.

على الصعيد العاطفى..

اليوم مناسب للقاء بشريك حياتك على الرغم من عدم اكتمال النضج التام للعلاقة، لكنك ستعيش لحظات هادئة إن قررت التخلى عن العناد و الغيرة غير المبررة التى تسبب الخلافات.

على الصعيد الصحى

فقدت كثيراً من طاقتك بعد فترة الإرهاق الذهنى التى سيطرت عليك، العودة لممارسة الرياضة ستغير من شكل حياتك.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يكون اليوم هو الأنسب لإعادة النظر فى علاقتك بكثير من الأصدقاء الذين لا يجدون الثقة إلا فى الحديث معك بالرغم من تعاملك غير اللائق معهم.

حظك اليوم برج الحمل الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى ..علاقة عاطفية جديدة فى الطريق إليك

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج النارى المعروف بسرعة انفعاله وغضبه ولكنه شديد الطيبة والحنان ولديه مشاعر جياشة أيضًا.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

تبحث اليوم عن الشراكة مع مجموعة من الأشخاص الذين يمتلكون طريقة تفكير مشابهة لك، حتى تتبادلوا الخبرات و تحققون فوائد كبيرة على الصعيد المهنى.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

تنجح فى جمع بعض المعلومات عن أحد الأشخاص الذى أثار إعجابك فى الفترة الماضية، وربما تحدث خطوات جديدة تقربك منه أكثر.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

كنت قد قدمت مؤخراً بعض التغييرات فى نمط حياتك نحو الأفضل ومن الواضح إنها ستبدأ تؤتى ثمارها، فاستمر على هذا النمط.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

يتوقع علماء الفلك أن يكون اليوم هو النسب لتنفيذ عدد من الخطط الترفيهية والزيارات الاجتماعية التى ستؤثر بشكل إيجابى على حالته المزاجية

حظك اليوم برج الحوت 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. الحياة قد تجبرك على التضحية بأحد

برج الحوت على الصعيد المهني:

هناك بعض التغييرات القوية فى الحياة المهنية،و إذا كنت تفكير فى تغيير عملك، فمن المرجح أن تتخذ الخطوة النهائية اليوم ، حتى تذهب لبدء التدريب فى الشئ الذى تود القيام به منذ فترة طويلة ، هناك بعض المخاطر التى تنتج عن قراراتك.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

إذا كنت تريد علاقتك الحالية أن تكتمل، فأنت بحاجة إلى تسوية مكامن الخلل،لهذا سيكون لديك دفع لإلقاء نظرة على الوضع المنطقى، فى خلال ذلك ، قد يكون لديك أيضا مواجهة بعض الحقائق غير السارة عن نفسك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

تناول الأطعمة المفضلة لديك ، تجنب الكحول وتجنب القيادة ، لا تقوم بأى رحلات اليوم،بالنسبة لأولئك الذين هم فى المهن التى تنطوى على حركية عالية خصوصا يرجى توخى الحذر للغاية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

الحياة قد تجبرك على التضحية بأحد الخيارين ، و أنت غير مؤهل على تحمل خسارة أحد الخيارين ، فيجب أن تستمع الى قلبك قد يساعدك على العثور على طريقة للخروج ، فى وقت فراغك إنشاء قائمة من الأهداف، ولكن الأولوية لأهم.

حظك اليوم برج العقرب الأحد 25-12-2016.. علماء الفلك: فى انتظار شخص كنت تثق فيه من قبل

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى ، اليوم هو الأنسب للفوز بجائزة كبرى، يمكنك أيضا الحصول على معلومات جيدة من شخص ما، وإذا كنت تعمل فى الوقت المناسب على ذلك، يمكنك زيادة كبيرة فى الدخل الخاص بك،سوف تستمتع يوما هادئا وسلميا فى العمل .

الصعيد العاطفى

فى انتظار شخص كنت تثق فيه من قبل ، كنت تحلم بالكثير من الأوهام التى يمكن أن تتحول إلى واقع اليوم، قد تضطر إلى تفويت فرص أخرى فى الحياة لآفاق أفضل من أجل البقاء فى هذه العلاقة.

الصعيد الصحى لمواليد برج العقرب

من الممكن أن تتعرض لمسببات الحساسية وسوف تكون هناك أى وسيلة لمنع ذلك، و لكنك تحتاج إلى أن تأخذ موانع كافية مسبقا، الشيء الوحيد الذى يمكنك القيام به هو تصميم النظام الغذائى الخاص بك ،وهذه الطريقة التى تعزز جهاز المناعة ويحميك من الإصابة، شرب الكثير من الماء والتى تشمل الفيتامينات الضرورية فى النظام الغذائى الخاص بك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يجب أن تكون حذر من تعاملاتك المالية يتوقع العلماء اليوم قد تكون لديك إنفاق ضخم غير متوقع إذا لم تكن حذرا قد يرحل من المال الخاص بك ، و تجنب الحجج ومواجهات اليوم لأنها ليست يومك للفوز بها، لا يوجد أى قلق لصحتك وأنتم مدعوون للاستمتاع بالهواء الطلق.

حظك اليوم برج القوس الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تقدم على اتخاذ أى قرار غير مسحوب

نقدم لمولود برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج المعروف بروحه المرحة وخفة ظله وجاذبيته الشديدة للناس، ويتميز أيضًا بشجاعته فى المواجهات ولكنه يخشى التورط فى المسؤوليات الكبيرة خاصة على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

يمكنك التعامل فى تجارة المجوهرات والأحجار الكريمة نظراً لخبرتك التى اكتسبتها من السفر للخارج فى رحلات مطولة وصداقتك مع خبراء الأحجار.

برج القوس على الصعيد العاطفي:

كنت تخطط للقاء رومانسى بينك وبين شريك حياتك، لكن الظروف ستضطرك إلى إلغاء هذه الخطة واستبدالها بقضاء وقت مع الأسرة بعد مرض أحد أفراد أسرتك.

برج القوس على الصعيد الصحي:

حان الوقت لاتباع نظام غذائى جيد، بعد علامات زيادة الوزن التى ظهرت عليك بشدة فى الفترة الأخيرة، ولا تنسى الإقلاع عن تناول المشروبات الغازية

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

العناد والخوف من المواجهة من أهم الأسباب التى تجعل منك شخص متذبذب فى قراراته لأنك دوماً ما تخشى نتائجها، خاصة إنك كثيراً ما تتصرف بخطوات غير محسوبة