بالصور: ايمان العاصي وميريهان حسين تتقاسمان بطولة "العودة " مع هؤلاء النجوم

وقعت الفنانة إيمان العاصي وزميلتها في مسلسل السبع بنات الفنانة ميريهان حسين عقد المشاركة في بطولة مسلسل "العودة" المفترض عرضه في شهر رمضان المقبل 2017، للنجم محمد رجب الذي يعود للدراما الرمضانية بعد غياب طويل.

النجمتان انضمتا رسمياً لبطولة المسلسل بعد توقيع العقود مع رجل الأعمال كامل أبو علي ممثلاً لشركة مصر للسينما، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مالك شركة اعلام المصريين، لتصبح قائمة النجوم كاملة العدد بعد أن سبقهم الفنان محمد رجب، وخالد سليم، ومحمد الشقنقيري، وجهاد سعد، والفنانة بوسى، وايمي سالم، وهو من تأليف أحمد ياسين، وسيناريو وحوار شهيرة سلام، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.

وتدور أحداث المسلسل حول أسرة مصرية مكوّنة من خمسة إخوة؛ كلٌّ منهم يتعرّض لصراع حادّ في حياته، وتصل الصراعات إلى أقصاها عندما تتأثر حياة كلٍّ منهم بسبب بعضهم البعض؛ وعلى حافة التفكّك، يحاول الجميع لمّ الشتات، ويحاول الجميع التضحية من أجل حلم بات مستحيلاً.

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