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بالصور: مي كساب تنجب إبنتها الأولى "فريدة" .. بزفّة داخل غرفة العمليات

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السبت 24-12-2016 22:15

رغم توقعها بألا تنجب إلا بنهاية الشهر التاسع وفقاً لمشورة الأطباء، أنجبت الفنانة مي كساب إبنتها الأولى "فريدة"، من مطرب المهرجانات أوكا، وذلك منذ ساعات قليلة، ودخلت مي غرفة العمليات بصحبة صديقاتها ، ومن المقرر أن تمكث داخل المستشفى عدة أيام تحت الملاحظة الطبية.

وتواجد بجوار مي كساب أسرتها، وأيضاً عدد من أصدقائها المقربين مثل نهى لطفي وهبة عبد الحكيم، ونرمين، إضافة إلى زوجها الذى كان متوتراً طوال الوقت، وباقي فريق "%8" مثل اورتيجا، وشحتة كاريكا، وعقب أن طمأن الطبيب الحضور بنجاح الولادة حرص الأصدقاء على تهنئتها والتقاط الصور التذكارية معها قبل خروجها من غرفة العمليات.

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سيدتي