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بالفيديو: رقصة مثيرة لهيفاء وهبي على غناء وليد توفيق وسمية الخشاب تكتفي بالمشاهدة

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السبت 24-12-2016 22:33

عندما ترقص النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، على الجميع التزام المشاهدة، حتى ولو كان من بين الحضور النجمة سمية الخشاب الشهيرة سابقاً بالرقص داخل أعمالها الفنية، ولكنها اكتفت بمشاهدة الرقصة الرومانسية الحالمة لهيفاء واستمتعت بغناء المطرب العربي الكبير وليد توفيق مساء أمس بحفل زفاف ميرنا ابنة المنتج صادق الصباح والسيدة الوحيدة التي تجرأت على الرقص مع هيفاء.

هيفاء توسطت حلقة من المعجبين بالمقطع الأول ورقصت على غناء النجم الكبير وليد توفيق، بينما شاركت بالمقطع الثاني العروس ميرنا التى طلبت منها شيئاً ويبدو أنها وعدتها بتحقيقه فيما بعد وعادت لاستكمال الرقص، وانزوت سمية الخشاب بين الجمهور حتى دعاها النجم وليد توفيق لمشاركته الغناء.

وبعدها توجهت هيفاء لتوجيه التهنئة للعروسين عمرو يوسف وكندة علوش بلقطة جماعية ضمت النجم أحمد السقا والممثل طارق لطفي، فهل تشارك هيفاء بحفل زفاف كندة وعمرو؟

شاهد رقصة هيفاء وهبي على أنغام وليد توفيق

هيفاء بوصلة رقص أخرى مع العروس ميرنا

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سيدتي

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