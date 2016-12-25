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هل هربت أبلة فاهيتا من منافسة اليسا ؟

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السبت 24-12-2016 22:40

مساء أمس الجمعة كانت المنافسة بين الفضائيات العربية على أشدها، فتوزعت الأنظار ما بين حلقة التصفيات لبرنامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول" على قنوات MBC وبين الحضور الاستثنائي للنجمة اللبنانية اليسا على الفضائية المصرية ON E مع الاعلامي عمرو أديب، وكان من المقرر أن تكمل الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا الضلع الثالث لمثلث المنافسة على قناة CBC، ولكن يبدو أنها لم تتحمل مواجهة إليسا فقررت للمرة الأولى منذ عرض برنامجها "في الدوبلكس" تغيير موعد البث ليوم الأحد القادم.

المنافسة التي بدأت مبكراً على موقع تويتر وحسمتها اليسا بالضربة القاضية بعدما تصدرت التريند المحلي بمصر والجزائر والعديد من الدول العربية، أجبرت إدارة شبكة قنوات CBC على اتخاذ القرار الصعب وأعلنت بتنويه مفاجىء لمشاهديها عن عدم إذاعة حلقة برنامج "من الدوبلكس" للدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، ليتم إذاعتها يوم الأحد القادم وقيل أن سبب التأجيل هو عرض حلقة خاصة بمناسبة الكريسماس، علماً بأن الحلقة مؤجلة تم تسجيلها مؤخراً مع النجم الليبي حميد الشاعري وتم التنويه عن إذاعتها أكثر من مرة.

البيان المفاجىء لشبكة قنوات CBC جاء فيه: "نوجه عناية مشاهدينا إلى أننا سنعرض برنامج (أبلة فاهيتا) في حلقة خاصة عن الكريسماس يوم الأحد القادم في الحادية عشر مساء"، ولم يعرف بعد هل ستعرض نفس الحلقة المسجلة مع حميد الشاعري ام سيتم استبدالها بحلقة أخرى .

اليسا أجبرت ابلة فاهيتا على الانسحاب ليوم الأحد فهل سيتكرر الأمر مع حلقة النجمة الذهبية نوال الزغبي؟

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سيدتي

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