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بالصور: كندة علوش تهنئ عمرو يوسف بأجمل عيد ميلاد والرد من بيروت

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السبت 24-12-2016 22:50

انتظر النجم عمرو يوسف 24 ساعة كاملة للرد على معايدة زوجته النجمة كندا علوش له بمناسبة عيد ميلاده، والسبب رغبته في أن يتضمن الرد أول صورة رسمية لهما من مدينة بيروت حيث سافرا معاً لحضور حفل زفاف ابنة المنتج اللبناني الشهير صادق الصباح.

كندا بدأت المعايدة عبر حسابها الموثق بموقع إنستقرام، وكتبت قائلة: "أسعد عيد ميلاد مع كل الحب"، وجاء الدور على عمرو بنشر صورة رسمية من كواليس حفل الزفاف الصاخب ببيروت لابنة المنتج صادق الصباح، واقتبس نفس جملة زوجته كندة موجهاً أمنياته باسمهما لكل جمهوره.

ظهور عمرو وكندا بحفل الزفاف خطف أنظار كل رواد موقع إنستقرام مساء أمس بعدما نشر النجم المصري أحمد زاهر أول لهما بصحبته وبحضور النجم أحمد السقا وعلق عليها قائلا": "أنا و السقا و أحدث عروسين في الوسط الفني عمرو يوسف و كندا علوش في فرح ميرنا الصباح و علي".

عمرو وكندا قدما تجربة أولى للظهور بالمناسبات العامة والبداية من بيروت .. ولكن الأضواء كلها بانتظارهما مع حفل الزفاف المنتظر مطلع يناير القادم.

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سيدتي