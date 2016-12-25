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الممثلة Carrie Fisher تتعرض لأزمة قلبية على متن الطائرة

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السبت 24-12-2016 22:04

أصيبت الممثلة الأمريكية كاري فيشر Carrie Fisher أمس الجمعة بنوبة قلبية حادة، أثناء وجودها على طائرة كانت متجهة من لندن إلى لوس أنجلوس، وتم نقلها بسرعة وهي بحالة حرجة إلى إحدى المستشفيات بعد هبوط الطائرة.

وذكر موقع TMZ أن الركاب حاولوا مساعدتها قبل أن تنقل إلى المستشفى، إلا أن حالة ارتباك أصابتهم.

وأصدرت شركة "يونايتد إيرلاينز" بياناً قالت فيه إن طاقماً طبياً استقبل طائرة رحلة 935 القادمة من لندن إلى لوس أنجلوس، بعد أن أبلغ طاقم الطائرة أن إحدى الركاب "لا تستجيب"، ولكن لم يكشف عن اسم الراكبة، وذلك بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت فيشر البالغة من العمر 60 عاماً في جولة ترويجية لأحدث كتبها "يوميات الأميرة".

 

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