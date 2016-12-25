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رحيل الموسيقي ريك بارفيت عن عمر 68 عاماً

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الأحد 25-12-2016 02:19

كشف مدير فرقة Status Quo أن الموسيقي الإنجليزي ريك بارفيت Rick Parfitt، وهو عازف الجيتار بالفرقة، توفي داخل إحدى مستشفيات إسبانيا يوم السبت عن عمر ناهز 68 عاماً بعد إصابته بعدوى حادة.

وقالت عائلته ومدير الفرقة سايمون بورتر في بيان مشترك: "نشعر بألم شديد لإعلان أن عازف الجيتار في Status Quo ريك بارفيت توفي."

وأضاف البيان: "توفي في مستشفى في ماربيلا في إسبانيا نتيجة عدوى حادة. أودع في المستشفى مساء الخميس بعد مضاعفات لإصابة في كتفه بسبب حادث سقوط في وقت سابق".

 

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