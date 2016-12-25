بالصور.. ضبط ملابس أجنبية مهربة داخل 73 أسطوانة بوتاجاز ببورسعيد

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس، بالاشتراك مع ضباط منفذ الجميل الجمركى، من ضبط سيارة محملة بـ119 أسطوانة بوتاجاز كبيرة مهرب بداخل 73 أسطوانة، منهم ملابس أجنبية وغير خالصة الرسوم الجمركية.

تلقى اللواء محمد نادر فرحات مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، إخطارا من اللواء عبد العزيز كمال مدير مباحث الإدارة، يفيد بقيام الخدمات الأمنية التابعة للإدارة، والمعينة بمنفذ الجميل الجمركى بضبط السيارة رقم (7289 ط ع ى) قيادة "محمد.أ.ع" مقيم الضواحى بورسعيد، حال قدومها لعبور المنفذ محملة بــ 119 أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم، وبفحصهم تبين قيام السائق بقطع الجزء الأسفل لـــ 73 أسطوانة منهم وتجهيزها كمخزن سرى لإخفاء كميات كبيرة من الملابس أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية، بداخلها وإعادة لحام القاعدة مرة أخرى وبطريقة يصعب اكتشافها بالتفتيش العادى.

تم التحفظ على المتهم والسيارة والمضبوطات، وجارى تشكيل لجنة جمركية لجرد المضبوطات وتقدير القيمة والغرامات والرسوم المقررة عليها.

الاسطوانات المضبوطة بداخلها الملابس المهربة