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حظك اليوم برج القوس الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تقدم على اتخاذ أى قرار غير محسوب

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حظك اليوم برج القوس الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تقدم على اتخاذ أى قرار غير محسوب حظك اليوم برج القوس الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تقدم على اتخاذ أى قرار غير محسوب

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نقدم لمولود برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج المعروف بروحه المرحة وخفة ظله وجاذبيته الشديدة للناس، ويتميز أيضًا بشجاعته فى المواجهات ولكنه يخشى التورط فى المسؤوليات الكبيرة خاصة على الصعيد العاطفي.

 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

يمكنك التعامل فى تجارة المجوهرات والأحجار الكريمة نظراً لخبرتك التى اكتسبتها من السفر للخارج فى رحلات مطولة وصداقتك مع خبراء الأحجار.

 

برج القوس على الصعيد العاطفي:

كنت تخطط للقاء رومانسى بينك وبين شريك حياتك، لكن الظروف ستضطرك إلى إلغاء هذه الخطة واستبدالها بقضاء وقت مع الأسرة بعد مرض أحد أفراد أسرتك.

 

برج القوس على الصعيد الصحي:

حان الوقت لاتباع نظام غذائى جيد، بعد علامات زيادة الوزن التى ظهرت عليك بشدة فى الفترة الأخيرة، ولا تنسى الإقلاع عن تناول المشروبات الغازية

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

العناد والخوف من المواجهة من أهم الأسباب التى تجعل منك شخص متذبذب فى قراراته لأنك دوماً ما تخشى نتائجها، خاصة إنك كثيراً ما تتصرف بخطوات غير محسوبة


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مصر 365

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