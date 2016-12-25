حظك اليوم برج الثور ليوم الأحد 25 /12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اليوم تخوض مغامرة ناجحة فى حياتك

ينتمى برج الثور إلى الأبراج الترابية التى تتسم بقوة التحمل والميل للأشياء المادية ذات القيمة العالية، ويقدم اليوم السابع، حظك اليوم لبرج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

حظك اليوم الثور على الصعيد المهنى :

اليوم أنت بارع فى الاتصالات وقد تحتاج إلى تغيير نهجك، يجب أن تتصل على نحو أفضل لمشاعر الناس ويجب عليك محاولة لمعرفة ما يريدونه ومحاولة فهم كيف تسير الأمور .

الثور على الصعيد العاطفى :

اليوم مناسب بل مثالى للصداقة وقضاء يوم ملئ بالأنشطة المرحة مع شريك الحياة، فى حين أن همومك لا تختفى بطريقة سحرية، ولكنك سوف تشعر أنك أخف وزناً بكثير، وقد يجتمع الشركاء المحتملين على المدى الطويل فى لقاء اجتماعى.

الثور على الصعيد الصحى :

قد تضطر إلى اتخاذ اجراءات تأديبية لتدريب عقلك على الأطعمة الصحية، كما أنك بحاجة لممارسة الرياضة فى بداية كل يوم، وهذا سيكون المغامرة الأكثر نجاحاً فى حياتك.

توقعات علماء الفلك :

كنت عرضة لشراء أشياء لا تحتاجها لكنها تناشد ذوقك وهذا قد يؤثر على أموالك بطريقة جادة، فهذب الغريزة الخاصة بك للانفاق، وسوف ينتهى يوم هادئ إلى حد ما، فتستطيع الوصول إلى معرفة بعض المخططات المالية اليوم.