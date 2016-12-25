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حظك اليوم برج الدلو ليوم الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الوقت مناسب لإقناع من حولك بوجهة نظرك

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حظك اليوم برج الدلو ليوم الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الوقت مناسب لإقناع من حولك بوجهة نظرك حظك اليوم برج الدلو ليوم الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الوقت مناسب لإقناع من حولك بوجهة نظرك

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ينتمى إلى الأبراج الهوائية التى تتسم بالإخلاص والابتكار والاستقلالية والصراحة، ويقدم اليوم السابع، لبرج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

 

حظك اليوم الدلو على الصعيد المهنى :

لا تزال قدرتك على الاستمرار قوية جداً، يجب التمسك فى مكتبك أو المنزل من أجل الانتهاء من الحد الأقصى من العمل، كما أن العمل بالمنزل مازال يحافظ على الوقت والجهد والمال.

 

الدلو على الصعيد العاطفى :

تم تجاهل أصدقائك فى الآونة الأخيرة والوقت مناسب للقاءات ودية بينكم والخروج معاً، كما تعاود الاتصال بشخص قريب من ماضيك.

 

الدلو على الصعيد الصحى :

الفرصة مناسبة لتدليل نفسك وأنت تميل إلى الحفاظ على صحتك فيمكن تجاهل الحوادث الصغيرة الآن حتى لا تؤدى إلى مضاعفات خطيرة فى المستقبل، تحتاج إلى استشارة طبية لمشاكلك الآن من أجل الحصول على حل.

 

توقعات علماء الفلك :

هذا هو اليوم المثالى لك فيمكنك إقناع من حولك لإقناع رؤيتك ووجهة نظرك، وسوف تكون قادر على تقديم الحلول المبتكرة لبعض المشاكل الرئيسية فى مكان عملك أو لأحد أصدقائك، وهى لحظة رائعة بالنسبة لك وسوف يلجأ الناس إليك طلباً للمساعدة والدعم.


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مصر 365

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