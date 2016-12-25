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حظك اليوم برج العذراء ليوم الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تجد صعوبة فى التغلب على ضغوط الأسرة والأصدقاء

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حظك اليوم برج العذراء ليوم الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تجد صعوبة فى التغلب على ضغوط الأسرة والأصدقاء حظك اليوم برج العذراء ليوم الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تجد صعوبة فى التغلب على ضغوط الأسرة والأصدقاء

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يعد أحد الأبراج الترابية ويتسم بالدقة فى التخطيط لما يريد إنجازه، كما انه يميل للطابع المحافظ، ويقدم اليوم السابع لبرج العذراء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى .

 

حظك اليوم العذراء على الصعيد المهنى

هذا هو الوقت المناسب لتكثيف كل ما تبذله من جهد للتركيز على طموحك، فجهود تصميمك لن تذهب سدى ويمكنك أن تتوقع مكاسب طائلة فى المستقبل القريب فسوف تتلقى الدعم الكامل من عائلتك فى هذا المشروع.

 

العذراء على الصعيد العاطفى

قد تصادف بعض المعلومات التى تساعدك على فهم شريك حياتك فتتجه العلاقة لشكل أفضل لكم، بعد أن أرسل شريك حياتك اشارات مربكة ومتناقضة الأيام الماضية ولكن اليوم ستفهم أهمية هذا السلوك وهذا سيساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة مستقبل علاقتك.

 

العذراء على الصعيد الصحى

لقد آن الأوان أن تدرك أن صحتك مهمة للغاية فاليوم هو يوم جيد للبدء فى نظام الصحة والانضمام إلى الطبقة الممارسة للرياضة فلديك فرصة أكبر للنجاح.

 

توقعات علماء الأبراج

كن مستعداً للوفاء بالالتزامات المالية والاجتماعية والشخصية الخاصة بك، فأنت غير قادر على التعامل مع الضغوط التى تعيشها من الأسرة والأصدقاء، ومع ذلك فسوف تساعد عدد من الناس بالكلمات والأفعال.


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مصر 365

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