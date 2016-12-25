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الكويت ترحب بتبنى مجلس الأمن القرار 2334 بإدانة الاستيطان الإسرائيلي

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الكويت ترحب بتبنى مجلس الأمن القرار 2334 بإدانة الاستيطان الإسرائيلي الكويت ترحب بتبنى مجلس الأمن القرار 2334 بإدانة الاستيطان الإسرائيلي

>(أ ش أ)

رحبت دولة الكويت بتبنى مجلس الأمن الدولى قراره رقم 2334، الذى يدين الاستيطان الإسرائيلى ويطالب بوقفه فى الأراضى الفلسطينية.

وقال مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية فى بيان، إن هذا القرار يأتى منسجما مع مسؤوليات مجلس الأمن التاريخية فى حفظ السلم والأمن الدوليين، مؤكدا موقف المجتمع الدولى فى عدم مشروعية إقامة المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة لما تشكله من تدمير لعملية السلام فى الشرق الأوسط.

كما أعرب المصدر عن الأمل فى أن يسهم هذا القرار فى استئناف عملية السلام وتهيئة الظروف لإنجاحها وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مجددا التأكيد على موقف الكويت الداعم لكل الجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى وفق المرجعيات الدولية.

وكان مجلس الأمن الدولى تبنى أمس الجمعة القرار رقم 2334 الذى قدمته (نيوزيلندا وماليزيا والسنغال وفنزويلا) بغالبية 14 صوتا بإدانة النشاط الاستيطانى الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة باعتباره انتهاكا صارخا فى حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.


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