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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحقق نجاحا كبيرا فى العمل

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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحقق نجاحا كبيرا فى العمل حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحقق نجاحا كبيرا فى العمل

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتمتع بذكاء فطرى ويعشق الانطلاق حتى أنه يكره أن يكون فى منصب قيادى ويفضل على ذلك أن يبذل مجهودًا فى تحقيق الإنجاز فى العمل.

 

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

الأفكار الجديدة والمبتكرة التى اقترحتها تبدأ تؤتى ثمارها، وتحقق نجاحات كبيرة فى الاعمال التجارية، لذلك هذا هو أفضل وقت لأن تبدأ عملاً جديدًا حيث تحصل على التمويل الكافى فى عملك الجديد.

 

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

الفوز فى الجدال يختلف كثيرًا عن الفوز بقلب شخص تحبه فقد يكون لديك موهبة فى إثبات وجهة نظرك فى العمل مثلا ولكن هذا لا يحدث بالأمر نفسه فى العلاقة العاطفية حيث يشعر شريك حياتك أن تقصيه.

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

أنت فى مزاج حيوى ونشط اليوم وحتى الآلام والأوجاع الخفيفة التى كنت تعانيها فى الأيام الأخيرة تختفى وتتخلص أخيرًا من مزاجك المتقلب والانفعال السريع وتشعر بموجة من الطاقة الإيجابية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

شخص ما يحاول طوال الوقت أن يثبت ولائه لك، ويساعدك ويدعمك وستنشأ أمامك فرص للتعبير عن تقديرك له لتعزيز علاقتك به.


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مصر 365

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