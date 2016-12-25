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حظك اليوم برج الميزان الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك الاستعداد للتسامح مع الآخرين

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حظك اليوم برج الميزان الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك الاستعداد للتسامح مع الآخرين حظك اليوم برج الميزان الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك الاستعداد للتسامح مع الآخرين

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نقدم لمولود برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الهوائى الذى يتميز بالقدرة على التواصل الاجتماعى بشكل جيد مع الآخرين والقدرة على تكوين علاقات متنوعة مع الناس ويتميز أيضًا بقدرته على تفهم الاختلافات واحتواء الآخرين مهما كانوا مختلفين عنه.

 

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني:

الوقت جيد بالنسبة للذين يكسبون قوت يومهم من الوظائف الإبداعية، حيث تلقى أفكارهم التقدير اليوم ومن المرجح أن تشهد حياتهم المهنية تقدمًا كبيرًا خاصة بالنسبة للفنانين والموسيقيين والكتاب والمصورين أما الأشخاص الذين يعملون فى وظائف أخرى فإن الوقت مناسب بالنسبة لهم لطرح عدد قليل من الأفكار خارج الصندوق.

 

برج الميزان على الصعيد العاطفي:

اليوم فرصة مناسبة لمنح الشريك المساحة للحديث بشفافية ووضوح عن ما يشعر به وتصوره للعلاقة، وهذا هو أفضل وقت لإصلاح الصداقات الخاصة بك ويوم مثالى أيضًا للتسامح مع الآخرين.

 

برج الميزان على الصعيد الصحي:

اليوم هو يومك على الصعيد الصحى، حيث تحظى بالتقدير فى مكان العمل وبين الأصدقاء فقط احرص على عدم اهمال حاجات جسدك الاساسية وان تتناول الطعام فى الوقت المناسب.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

من المتوقع أن تعيش تجربة مثيرة اليوم وتحصل على دافع للعمل من أجل تحقيق السلام فى محيطك المهنى والاجتماعى وانت على استعداد كبير لهضم الحقيقة واستيعابها.


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مصر 365

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