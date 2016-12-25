أخبار عاجلة

محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب -
بالصور.. تشييع جنازة رئيس مباحث الغنايم بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الحياة قد تجبرك على التضحية بأحد

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الحياة قد تجبرك على التضحية بأحد حظك اليوم برج الحوت 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الحياة قد تجبرك على التضحية بأحد

>كتبت مى الشامى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، إذ يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها الغموض.

 

برج الحوت على الصعيد المهني:

هناك بعض التغييرات القوية فى الحياة المهنية،و إذا كنت تفكير فى تغيير عملك، فمن المرجح أن تتخذ الخطوة النهائية اليوم ، حتى تذهب لبدء التدريب فى الشئ الذى تود القيام به منذ فترة طويلة ، هناك بعض المخاطر التى تنتج عن قراراتك.

 

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

إذا كنت تريد علاقتك الحالية أن تكتمل، فأنت بحاجة إلى تسوية مكامن الخلل،لهذا سيكون لديك دفع لإلقاء نظرة على الوضع المنطقى، فى خلال ذلك، قد يكون لديك أيضا مواجهة بعض الحقائق غير السارة عن نفسك.

 

برج الحوت على الصعيد الصحي:

تناول الأطعمة المفضلة لديك ، تجنب الكحول وتجنب القيادة، لا تقوم بأى رحلات اليوم،بالنسبة لأولئك الذين هم فى المهن التى تنطوى على حركية عالية خصوصا يرجى توخى الحذر للغاية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

الحياة قد تجبرك على التضحية بأحد الخيارين، وأنت غير مؤهل على تحمل خسارة أحد الخيارين، فيجب أن تستمع الى قلبك قد يساعدك على العثور على طريقة للخروج، فى وقت فراغك إنشاء قائمة من الأهداف، ولكن الأولوية لأهم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى