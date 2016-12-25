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حظك اليوم برج الحمل الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. علاقة عاطفية جديدة فى الطريق إليك

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حظك اليوم برج الحمل الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. علاقة عاطفية جديدة فى الطريق إليك حظك اليوم برج الحمل الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. علاقة عاطفية جديدة فى الطريق إليك

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نقدم لمولود برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج النارى المعروف بسرعة انفعاله وغضبه ولكنه شديد الطيبة والحنان ولديه مشاعر جياشة أيضًا.

 

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

تبحث اليوم عن الشراكة مع مجموعة من الأشخاص الذين يمتلكون طريقة تفكير مشابهة لك، حتى تتبادلوا الخبرات و تحققون فوائد كبيرة على الصعيد المهنى.

 

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

تنجح فى جمع بعض المعلومات عن أحد الأشخاص الذى أثار إعجابك فى الفترة الماضية، وربما تحدث خطوات جديدة تقربك منه أكثر.

 

برج الحمل على الصعيد الصحي:

كنت قد قدمت مؤخراً بعض التغييرات فى نمط حياتك نحو الأفضل ومن الواضح إنها ستبدأ تؤتى ثمارها، فاستمر على هذا النمط.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

يتوقع علماء الفلك أن يكون اليوم هو النسب لتنفيذ عدد من الخطط الترفيهية والزيارات الاجتماعية التى ستؤثر بشكل إيجابى على حالته المزاجية


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مصر 365

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