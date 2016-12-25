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نادى القضاة يلجأ لـ"القضاء الأعلى" بسبب مشروع "الهيئات القضائية" بالبرلمان

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نادى القضاة يلجأ لـ"القضاء الأعلى" بسبب مشروع "الهيئات القضائية" بالبرلمان نادى القضاة يلجأ لـ"القضاء الأعلى" بسبب مشروع "الهيئات القضائية" بالبرلمان

> كتبت هدى أبو بكر

دعا مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، المجلس الاستشارى والذى يضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم لاجتماع طاريء، لتدارس مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

 

وينص مشروع القانون على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة.

 

وقال النادى فى بيان له، أنه قرر أيضا التوجه للقاء مجلس القضاء الأعلى لمناقشته فى ذات الموضوع.

 

 


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