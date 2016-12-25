بالصور.. أبو الدهب يتوج بلقب "بطل أبطال" البطولة الدولية لكمال الأجسام

كتبت ياسمين يحيى

توج أحمد حسن أبو الدهب بلقب "بطل الأبطال" فى بطولة أحمد على الدولية لكمال الأجسام والفيزيك، والتى أقيمت فى الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر الجارى، على الصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولى.

وحصل أحمد حسن على مكافأة مادية قيمتها 100 ألف جنيه، رصدتها اللجنة المنظمة للبطولة، وسلم الجائزة بطل العالم فى كمال الأجسام الشحات مبروك، والبطل المصرى رامى السبيعى "بج رامى".

كانت الشركة المنظمة لبطولة أحمد على الدولية، رصدت مكافآت للفائزين مقدارها مليون و850 ألف جنيه، خاصة أن المنافسة ستكون فى ثلاث ألعاب هى القوة البدنية وكمال الأجسام والفيزيك، وسيحصل من المركز الأول حتى السادس فى كل لعبة على مكافآت مالية، وسيكون نصيب المركز الأول 40 ألف جنيه، والمركز الثانى 20 ألف جنيه، والثالث 10 آلاف جنيه، والرابع 5 آلاف جنيه، والخامس 3 آلاف جنيه، والمركز السادس 1000 جنيه، على أن يتم اختيار بطل الأبطال من خلال البطولة بالكامل، وسيحصل على مكافأة قدرها 100 ألف جنيه.