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حبس مستريح جديد استولى على 2.350 مليون جنيه بدمياط

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حبس مستريح جديد استولى على 2.350 مليون جنيه بدمياط حبس مستريح جديد استولى على 2.350 مليون جنيه بدمياط

>دمياط - عبده عبد البارى

قرر المستشار محمد عوض مدير نيابة بندر دمياط حبس "أ- ا -ع " 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 12412 جنح قسم ثانى دمياط والمتهم فيها بالنصب على كل من "أحمد جبر ونبيل بربر والسيد الدقدوسى أحمد شوقى وحازم شطا ومحمد السبع"، وحصل منهم على 2 مليون و350 ألف جنيه بغرض استثمارها فى المراتب الجاهزة والأسفنج المضغوط، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم الثانى "مدحت - م - ا" "هارب".

 

يقول أحمد جبر أحد ضحايا، صيدلى: "إن المتهم حصل منه على أموال على 3 دفعات فى شهرى أغسطس وأكتوبر الماضيين بغرض توظيفهما ولكنه قام بالنصب عليه ولم يقم بدفع أى أرباح وعندما طالبه بالأموال بدأ فى مماطلته فاضطر لتقديم بلاغ ضده فى مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط.

> وأكد جبر أن المتهم أوهمه بأنه يعمل مستشار قضائى كرئيساً لمحكمة القضاء الإدارى برأس البر كما أنه أحد أبناء تجار الذهب المشهورين بدمياط.
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وكشف جبر أن المتهم له شريك يدعى "مدحت - م - ا" نجل طبيب شهير بدمياط وأوهمه بأنه ضابط شرطة .
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