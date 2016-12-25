مساعد الوزير لغرب الدلتا ومدير أمن البحيرة يهنئان الأقباط بعيد الميلاد

البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قدم اللواء هشام لطفى مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا واللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة واللواء عبد العزيز خضر نائب مدير الأمن اللواء محمد خريصة مدير المباحث، التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد بالكنيسة الكاثوليكية بمدينة دمنهور.



>جانب من زيارة مدير الأمن ومساعد الوزير للكنيسة

وشارك الحضور فى القداس الذى تقيمه الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمناسبة عيد الميلاد ويحتفل الروم الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربى.

ومن جانبه، أكد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، أن هناك تأمينًا كاملاً وإجراءات أمنية مكثفة من قبل قوات الحماية المدنية والقوات النظامية وإدارة البحث الجنائى لتأمين كل كنائس البحيرة، والتى يصل عددها ما يقرب من 44 كنيسة، بالإضافة إلى أديرة الأنبا بيشوى والسريان والأنبا مقار ودير الباراموس وكنيسة العذراء مريم بمنطقة الأديرة بوادى النطرون، جميعها تنتمى للطائفة الأرثوذكسية فيما عدا الكنيسة الكاثوليكية بميدان المحطة بمدينة دمنهور.



>اللواء هشام لطفى واللواء علاء الدين شوقى يقدمان التهنئة للأخوة الأقباط

وأضاف مدير أمن البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك عمليات تأمين كاملة وإجراءات أمنية مكثفة من قبل رجال المباحث بإشراف اللواء محمد خريصة مدير المباحث والمنوطة بعملية تأمين تلك الكنائس، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة أعداد الأفراد على الكمائن المتحركة والثابتة، كما تم الدفع بتعزيزات أمنية وتزويد القوات بأجهزة الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية على غير العادة.



>اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة خلال الاحتفال

كما تضمنت التعليمات التى أصدرها مدير أمن البحيرة، رفع حالة التأهب الأمنى ووقف الإجازات.

وأضاف مساعد وزير الداخلية أنه أصدر توجيهاته للضباط والأفراد بضرورة تكثيف التواجد الأمنى فى الشوارع والميادين المحيطة بالكنائس، كما أمر مدير الأمن بتعزيز الحراسات حول الكنائس والمنشآت الأمنية والحيوية بالمحافظة، والدفع بقوات إضافية وسيارات نجدة للانتشار بالطريق الزراعى والصحراوى لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين.