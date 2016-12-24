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ضبط 27 طن دقيق مدعم و900 كيلو زيت قبل بيعها بالسوق السوداء فى قنا

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ضبط 27 طن دقيق مدعم و900 كيلو زيت قبل بيعها بالسوق السوداء فى قنا ضبط 27 طن دقيق مدعم و900 كيلو زيت قبل بيعها بالسوق السوداء فى قنا

>قنا – هند المغربى

تباشر نيابة دشنا برئاسة المستشار أحمد غوش مدير النيابة، اليوم السبت، التحقيقات فى ضبط 26 طنا و990 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم محظور بيعه بالأسواق، بحوزة تاجر تموين قبل بيعها بالسوق السوداء.

تمكنت مباحث بإشراف المقدم تامر حفناوى  وإشراف العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية  والعقيد عصام خضرى رئيس المباحث من ضبط 26 طنا و990 كيلو دقيق بلدى مدعم بمخزن ملك تاجر تموين يدعى "عمر م ف" 28 عاما، خزنها تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 6593 جنح مركز دشنا لسنة 2016 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

كما تحقق نيابة قوص جنوب محافظة قنا فى ضبط 900 زجاجة زيت طعام وزنت 900 كيلو جراما بدون فواتير حجبها المتهمون عن التداول لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة و تحرر عن ذلك المحضر رقم 43 أحوال مركز قوص لسنة 2016 ، واتهام "عمر ع ا" و"محمد ع م" 45 عاما، أصحاب شركة تجارية بحبس الكمية المضبوطة عن التداول لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة تم تحرير المحضر اللازم، وأمر اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.


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