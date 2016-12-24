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مواعيد جديدة لصرف رواتب موظفى الدولة وحظر استخدام الشيكات

  • مصر
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في كتاب دوري برقم خمسة وثمانون لعام 2016 والذى اصدرته وزارة المالية فيما يخص بصرف رواتب العاملين بالدولة عن طريق وسائل الدفع الإليكتروني حيث اشار القرار على يتم صرف الرواتب بدءاً من يوم الخامس والعشرون وحتى يوم الثامن العشرون من نفس الشهر ،كما حظر القرار وسائل الدفع عن طريق الشيكات المصرفية  او عن طريق مندوبي الصرف بالجهات والمؤسسات الحكومية .

وطبقاً لما اورده قرار المالية بالنسبة  لصرف مستحقات العاملين والتي لا تصرف مع الراتب ان وجدت فسيتم صرفها بدءاً من يوم العاشر من كل شهر ،واشار القرار الى الصرف قبل تلك المواعيد بيوماً واحد فى حالة وجود اجازات رسمية فى تلك المواعيد المحددة  والتي قد تتعارض مع الصرف .

ويأتى قرار وزارة المالية ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة من اجل الارتقاء بالنظام المصرفي وكذلك من اجل تقليل الانفاق وذلك عن طريق وضع ضوابط رقابية من خلال الانظمة الاليكترونية لضمان وصول مستحقات العاملين بالدولة فى مواعيدها المحددة وفيما يلى نص قرار وزارة المالية طبقاً للقواعد الجديدة .

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رئيس قسم الأخبار