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بالصور.. توزيع 100بطانية علي حالات كفالة بمسجد عمر بن عبد العزيز ببنى سويف‎

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جانب من المبادرة

جانب من المبادرة

 

بادرت جمعية من أجل ومنسقها، وليد سليم، بالتعاون مع مجلس إدارة مسجد عمر بن عبد العزيز وسط مدينة بني سويف، برئاسة المستشار أحمد عبد الجواد، بتوزيع 100 بطانية على حالات الكفالة المسجلة بالمسجد والتي يصرف لها كفالة مالية شهريًا.

وفي إطار هذا التعاون أعلن المستشار أحمد عبد الجواد اليوم السبت، عن الاستعداد لعمل ورش عمل لتصحيح مفاهيم الخطاب الديني للشباب.

وأضاف عبد الجواد، أن المسجد بصدد عمل مبادرة للم شمل العاملين في مجال العمل الخيري والتطوعي للخروج بمبادرات جماعية منتجة ومثمرة للمحافظة.

 

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